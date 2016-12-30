媽媽這樣做 莊凱勛衝到陽台落淚

金鐘視帝莊凱勛（右4）受公視「誰來晚餐」邀請，他提到小時候媽媽做美髮師，忙著賺錢，沒時間陪小孩；剛退伍時，媽媽擔心他生活困難，塞給他新台幣8000元，讓莊凱勛當下衝到陽台落淚。（公共電視提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年12月30日

金鐘視帝莊凱勛受公視「誰來晚餐」邀請，提到小時候媽媽當美髮師，忙著賺錢，沒時間陪小孩；剛退伍時，媽媽擔心他生活困難，塞給他新台幣8000元，讓莊凱勛當下衝到陽台落淚。

莊凱勛受「誰來晚餐」邀請，拜訪原本在台北工作，後來決定去彰化種米、賣米的巫宛萍夫妻和他們的夥伴。本身是彰化人的莊凱勛，再度回到家鄉，顯得有點近鄉情怯。

莊凱勛大學原本念工業管理，念到一半發現沒興趣，在沒告知家人的情況下自行休學，讓家人「氣死了」，當時莊凱勛激動的告訴媽媽，「我拜託你可不可以讓我做我想做的事情」，一直到莊凱勛重新考上北藝大，家人才慢慢接受這件事情。

後來近10年的時間，莊凱勛邊讀書邊演戲，為了賺錢打過很多「另類的工」，像是在生產線做盜版成人光碟的包裝、在工地綁鋼筋、搬重物，甚至去做人體藥物實驗。不過，這些經驗都成為他日後演戲的養分。

莊凱勛小時候媽媽做美髮師，忙著辛苦賺錢，小孩只能自立自強，「沒生病就好，不做歹就好」。對於媽媽忙於工作沒時間陪伴他們，曾讓莊凱勛有所埋怨，長大後才漸漸明白她是為了照顧這個家，也從媽媽無意間的舉動感受到濃濃的愛和關心。

莊凱勛剛退伍時，有次回家吃飯，媽媽擔心他生活有困難，問一句「小朋友你現在有錢花嗎？」，並塞給他8000元，讓莊凱勛當場放下筷子衝到陽台去掉眼淚。

這集節目將在今晚9時於公視頻道播出。1051230

(中央社)