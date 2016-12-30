立院休會 綠擬提案開臨時會至小年夜

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立法院第9屆第2會期今天結束，民主進步黨立法院黨團擬在106年1月3日提案召開臨時會，自民國106年1月5日到26日，處理106年度總預算案、行使考試院副院長人事同意權等。

憲法規定，立法院會期，每年2次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。立法院遇有總統之咨請或立法委員1/4以上之請求，得開臨時會。

立法院組織法也規定，立法院臨時會，依憲法第69條規定行之，並以決議召集臨時會之特定事項為限。停開院會期間，遇重大事項發生時，經立法委員1/4以上之請求，得恢復開會。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，106年1月3日提案召開臨時會，4日朝野黨團協商臨時會事宜，5日上午談話會、中午程序委員會、下午臨時會第一次院會。

柯建銘說，臨時會主要處理106年度中央政府總預算案、行使考試院副院長人事同意權；民生法案部分，電業法草案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、長期照顧服務法草案。1051230

(中央社)