搭大眾運輸集綠點 公車來回省10元
搭大眾運輸工具，搭愈多省愈多！為提倡綠色運輸，環保署綠色集點活動再擴大，捷運、公車、客運、台鐵都納入積點行列，消費1元集1點，或是單趟搭乘集50點，明年2月底前還有集點10倍送好康，集滿100點可進行綠色消費折抵1元，來鼓勵民眾多多搭乘。
民眾用手機下載「環保集點」App，上環保集點網站註冊取得帳戶，綁定悠遊卡、一卡通等載具，持載具搭乘捷運、公車、客運、台鐵，或到指定通路購買環保標章或碳標籤商品，就可獲得綠點，可用來折抵綠色消費，像至環保旅館住宿，或購買環保相關商品等。
捷運、台鐵是實際消費1元集1點，但台鐵限定60公里內才可用悠遊卡消費；公車、客運則是單趟搭乘就有50點，因應秋冬空污季，環保署更推出集點10倍送活動，期限至明年2月28日，每天搭公車2次，即可獲得10元的回饋，且帳戶不限綁定的載具卡片數，目前最高已有帳戶累計28000點。
環保署今年10月將集點活動從離峰搭乘擴大為全時段搭乘，2個月內活動會員數躍升2.5倍，明年集兌點通路將增加全國電子、全聯，兌點通路再新增統一超商，期望更多民眾參與。
不過也有民眾指出，公車、客運以次數集點的方式，並不比以消費金額計點的方式來得優惠，且未將高鐵列入，難有鼓勵效果。環保署管考處長洪淑幸回應，目前剛上路，希望規則簡易上手，當然也有預算的考量，未來檢討試辦成效後，會再考慮調整集點方式。
(中時)
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