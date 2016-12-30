八卦山天空步道廣場冬季農特產展售 快來尋寶！

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八卦山天空步道迎接元旦，彰化市公所即日起至1月2日，在天空步道1號入口廣場，舉辦農特產品展售行銷。（吳敏菁攝）

八卦山天空步道已成全台最夯的熱門景點，彰化市公所即日起至1月2日為期4天，每天在天空步道1號入口廣場，結合農會、農事產銷班、社區社團、地方特產店家及街頭藝人等，行銷彰化農特產，也讓逛天空步道更有看頭，邀請一起尋寶。

彰化市長邱建富也提醒，迎接2017年舉辦的彰化市「雞年」跨年晚會，31日晚上6點05分起，在忠權里北極宮前廣場（辭修路128巷與自立街交叉處）熱鬧登場，有戰鼓、舞蹈、歌唱與熱舞等表演，同時有多名藝人獻唱及煙火秀和55吋液晶電視等豐富的摸彩品。

邱建富說，為推廣彰化市和八卦山139線沿線周邊鄉鎮所生產的農特產品，舉辦冬季農特產展售，設攤分別為彰化市咖啡產銷班第1班（八卦山咖啡）、彰化市養蜂產銷班第1班（蜂蜜、花粉）、彰化市果樹產銷班第2班（龍眼乾、荔枝乾、龍眼肉、西施柚）、八卦山農園（滴雞精、放山雞肉鬆、放山土雞蛋）。

此外，國村農園（咖啡原豆、掛耳式沖泡）、彰化市蔬菜產銷班第1班（當季蔬菜）、彰化市農會台鳳里家政班（天然手工皂）、和美鎮農會（芋香豆腐、黑木耳等）、造型汽球、卦山社區（黑木耳露）、竹巷社區（環保手工香皂）、福山好站（甘蔗）、竹中好站（蔬菜、手工饅頭）、明慶食品（水果）、盒子蛋、萊趣手工坊等。

(中時)