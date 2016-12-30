台巡年終賽台灣強 詹世昌領先3桿獨走

詹世昌台巡年終賽前兩輪領先3桿一馬當先。(圖：TPGA提供)

總獎金300萬元的臺灣強基金會菁英邀請賽，30日進行第2回合賽程，職業好手詹世昌以65桿，寫下當日最低桿，兩回合135桿，低於標準桿9桿，持續盤踞榜首之位，暫時領先第2位的宋孟璋3桿之多。

宋孟璋決賽輪爭落後3桿逆轉勝。(圖：TPGA提供)

詹世昌次輪抓下7鳥、無柏忌，他賽後對自己表現相當滿意，他說，兩回合推桿都算理想，前9洞2個5桿洞沒賺到有些可惜，後9洞有幾個短桿沒把握住。

他這輪前3洞連抓3隻鳥，第1洞打上果嶺後剩1.5步，第2洞下坡剩3步，第3洞剩2步，這3洞都是1推抓鳥。

首回合以1桿之差排名居第5的宋孟璋，打出抓8鳥的佳績，可惜吞下3個柏忌，打出67桿，以總桿138桿暫居第2，預測31日決賽輪將是他與詹世昌爭冠局面。

第1回合並列領先的汪德昌，以6鳥3柏忌，低於標準桿3桿的69桿，兩回合139桿，與蔣宸豑並列第3。

業餘選手俞俊安次輪抓下5隻鳥與1隻老鷹，但打4個柏忌，甩開了首回合同為72桿的業餘球員何祐誠，在業餘組保持領先。他表示，開球與鐵桿都算滿意，再加上風小，力道控制不錯，比較遺憾的是最後3洞，運氣不好，不是打的太用力，就是球跳進花圃，結果連吃3個柏忌。他說，台中球場果嶺偏軟，打起來很舒服，最後1回合就照著自己的節奏盡量打。

(中時電子報)