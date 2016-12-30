港女餐廳偷吃鮑魚被逮 賠損失獲不起訴
徐女等3名香港女子，日前跑到北市上引水產餐廳假意消費，涉嫌竊走鮑魚等美食，躲在廁所偷吃被逮，她們同意賠償餐廳損失，獲得檢方不起訴。
警方調查，徐女、莊女和廖女等3人，年紀都在20歲出頭，23日從香港搭即來台參加友人婚禮，預計25日返港，24日晚上她們相約前往北市上引水產餐廳，趁店員不注意，從冰箱偷走牡丹蝦、大鮑魚、生蠔等高單價海產，並順勢躲到女廁品嘗。
3人吃完後意猶未盡，還想再度行竊，店內清潔人員這時剛好前往女廁打掃，發現廁所垃圾桶有海鮮外包裝與標價，驚覺不對，趕緊通知保全，保全調閱店內監視器畫面，發現3名港女行跡可能，上前把人攔下。
徐女趁保全攔查莊、廖2女時企圖逃逸，還是被其他保全追上攔下，起獲遭竊的生蠔等贓物，粗估業者約損失新台幣4514元，警方把3人帶回警局盤問，她們供稱因為喝醉才忘記付錢，警方訊後把人移送台北地檢署偵辦。
檢方將她們境管，3港女不斷向店家道歉，並表示願意賠償，最終店家點頭同意原諒對方，檢方最終解除3人境管，並予以不起訴。1051230
(中央社)
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