會期結束 林志嘉：林全致電蘇嘉全感謝

立法院第9屆第2會期今天結束，立法院秘書長林志嘉說，行政院長林全第一時間致電立法院長蘇嘉全表示感謝。

今天是立法院第9屆第2會期最後一次會議，蘇嘉全發表感言表示，這個會期自105年9月13日開議至今日，共通過120件議案，包括法律案93案、預（決）算案7案、行使同意權案2案，以及其他議案18案。

在朝野黨團的共同努力下，蘇嘉全說，新國會兩個會期通過的議案總數高達227案，相較第7、8屆同時期分別通過110案、92案，新國會的議事效率明顯倍數提升。

被問到以往法定會期結束，行政院長都會到立法院議場內向院長或立委致意？林志嘉說，林全第一時間就致電蘇嘉全表示謝意，且新國會組成後、第一個會期，林全是在臨時會結束後到立法院致意，這次是循往例辦理。1051230

(中央社)