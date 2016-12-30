電影速食遊戲 揭開麥當勞創業秘辛
電影「速食遊戲」揭開麥當勞不為人知的創業秘辛，為呈現麥當勞影響世界的「快速系統化」經營手法，凡是在麥當勞廚房內演出的演員全都得接受舞蹈訓練，打造整齊「漢堡芭蕾」。
「速食遊戲」由金獎影帝麥可基頓主演，揭開麥當勞不為人知的創業秘辛，再掀話題風暴。片中更還原當初麥當勞兄弟在設計廚房系統化SOP動線時，在炎熱的天氣中在網球場指導數十名工作人員大跳漢堡舞的有趣軼事。
導演約翰李漢考為此，特別找來編舞指導為他們編出一套漢堡芭蕾，而舞蹈指導更用節拍器幫助演員做出整齊的動作，讓演員能自然且整齊的執行麥當勞兄弟精準的備料步驟，忠實拍出麥當勞締造傳奇的關鍵創意。
有趣的是，最近好萊塢電影竟然都不約而同地需要演員會跳舞之外，即使是臨演也要會舞蹈，像是「樂來樂愛你」幾乎已經掀起好萊塢拍歌舞片的熱潮，就連韓國電影「屍速列車」裡的殭屍也全是舞王舞后，而「速食遊戲」就算是做漢堡也得會跳舞。
「初代麥當勞」由麥當勞兄弟檔一手打造，他們為了要讓擁擠的廚房動作做最有效的應用，所有廚房擺設都是親自設計，不過在蓋餐廳之前，麥當勞兄弟先用粉筆在網球場上畫出他們發想的廚房，讓員工練習操作。
為了呈現麥當勞影響世界的「快速系統化」經營手法，凡是在麥當勞廚房內演出的演員全都得接受舞蹈訓練，打造整齊的「漢堡芭蕾」，這一段演出也讓臨演排練到腿軟，因為看起來似乎漫無章法，但卻需要不斷的走位，個個大嘆錢難賺。
「速食遊戲」將於2017年1月6日全台上映。1051230
(中央社)
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