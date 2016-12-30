印度舊鈔存帳戶截止 2兆存款疑有問題

印度政府允許民眾把廢除的舊鈔存入銀行在今天結束。官方統計，已經回收超過8成以上的舊鈔，發現折合新台幣近210億元的未申報收入，且有新台幣近2兆元存款被懷疑有問題。

印度總理莫迪11月8日晚間宣布廢除500和1000盧比大面額舊鈔流通後，12月30日是政府設定民眾可把被廢舊鈔存入銀行帳戶的最後一天。

根據印度政府廢鈔政策的多項規定，民眾如果不在30日前把持有被廢舊鈔存入帳戶，只能到印度儲備銀行（RBI，央行）的各機構存款，且擁有超過1000張被廢舊鈔，將被罰款或坐牢。

不過，今天各銀行狀況與廢鈔政策宣布後情況相同，還是有很多人在銀行前面排隊領取新鈔，已經沒有現金可以兌領的銀行，只好關門暫停營業或乏人問津。

一些專家指出，廢鈔政策後，民眾有能力處理的舊鈔早就處理掉了，不管是合法存入戶頭，或尋找人頭存入，還是透過銀行、地下錢莊洗錢兌換新鈔，都解決了，不會趕在最後一天進行。

根據印度官方統計，印度官方已回收約近13兆盧比（新台幣近6.5兆元），回收率超過8成。

此外，印度稅務單位在22日到28日期間，發動超過200次突檢行動，加大對黑錢「洗白」行為的查緝，共查獲近420億盧比（新台幣近210億元）的未申報收入，其中有45.8億盧比（新台幣近22.9億元）是現金，現金有不到1/4是新鈔。

稅務人員同時懷疑，有4兆盧比（新台幣近2兆元）的存款存入11.4萬個銀行帳戶，可能是存入人頭帳戶意圖逃稅的可疑資金，正在加緊調查中。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指出，這項廢鈔政策導致印度中小企業和零售業出現蕭條景象，民眾因缺乏現金而緊縮消費，導致商品和農產品銷售下滑，農民為求現金被迫傾銷農產品，但價錢過低不符成本，又導致農村經濟崩潰。

在城市，民眾被迫每隔一陣子就請假一天到銀行排隊領取新鈔，嚴重影響生產力。

許多經濟機構都預測，印度的國內生產毛額（GDP）因廢鈔政策將下滑1到2個百分點。

不過，莫迪強硬捍衛廢鈔政策，昨天接受幾家媒體專訪強調，廢鈔政策讓黑錢無法藏匿，都回到金融系統，帶領印度進行長期經濟結構轉型，為國家提供長期的利益。莫迪正推動印度成為無現金化社會，但因印度基礎建設落後而不被看好。1051230

(中央社)