違規爬黑山鬧出人命　投檢分案偵辦

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跟隨張姓領隊爬黑山、不幸落崖死亡的莊姓登山隊員遺體，今天上午由空勤直升機吊掛下山。（沈揮勝攝）

對媒體質疑改變行程「違規」，張姓領隊回應說「隊員共同決定」。（沈揮勝攝）

新北市14人登山隊，23日從花蓮瑞穗入山，因擅改申請路線違規轉入南投縣境，28日發生山難造成莊姓隊員死亡，罹難者遺體今天上午已由直升機吊掛下山，但張姓領隊一再違規如今造成不幸，南投地檢署已分他案調查是否涉及「業務過失致人於死」之罪責！

主任檢察官王銘裕表示，張姓領隊除了屢屢帶隊違規，對於隊員落崖傷重，卻未在第一時間請求救援，終至傷重死亡，是否因此延誤時效？也將是偵辦重點。

南投縣消防局指出，這支登山隊原在花蓮縣申請23日至30日，由瑞穗出發到萬榮山區再折返，途中卻變更行程，轉走南三段進入南投縣境、改由信義鄉郡大林道下山；不料在可樂可樂安山附近，62歲的莊姓隊友摔落山谷，傷重死亡。

消防局29日組地面搜救隊並申請直升機同步救援，但因雲層太厚，直升機無功而返；昨晨7點48分直升機再從台中機場起飛，8點45分成功吊掛並安全抵達竹山訓練中心。

由於領隊張男常有帶隊違規爬黑山紀錄、光是今年即出包3次，面對媒體詢問，只以「改變路線是隊員們一起臨時決定」回應，至於社會最關注的違規爬黑山等質疑避而不答。

(中時)