北港跨年舞會，輪椅舞者邀民眾「與輪共舞」

舞蹈家蔡秀慧（後左二）與輪椅舞者獻藝，陪伴民眾跨年。（張朝欣攝）

北港旅外舞蹈家蔡秀慧與北港鎮公所攜手合作，將於31日晚上在北港體育館舉辦「歡樂跨年舞會」，30日進行最後彩排，國標舞者配合輪椅舞者的精彩演出，結合公益與節慶，是最具特色的跨年活動。

出身北港鎮的國標舞老師蔡秀慧，為幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈，目前擔任「新北市輪椅體育運動舞蹈協會」理事長，她發現雲林以南縣市幾乎沒有人學習輪椅舞蹈，因此決定返鄉推廣，今年6月爭取全國賽事在北港鎮舉行，大獲好評。

2017年台灣燈會在雲林，設有虎尾與北港燈區，北港鎮公所為配合北港燈區的啟用，與「新北市輪椅體育運動舞蹈協會」合作，舉辦「歡樂跨年舞會」，由蔡秀慧率領國標舞者與輪椅舞者共同演出，提供民眾最具特色的跨年活動，同時為台灣燈會暖身。

蔡秀慧表示，南部輪椅舞蹈不盛行，主要是大部分國標舞老師投入意願不高，因為必須學習操控輪椅跳舞，難度極高，她摔了30幾次才掌握到訣竅，現在她的重心都放在輪椅舞蹈教學，鼓勵身障者勇於參與表演，用肢體語言來建立自己的信心。

北港鎮長張勝智說，輪椅舞蹈讓身障者走入人群、拓展視野，進而建立信心，是非常好的公益活動，因此特別與蔡秀慧老師共同舉辦「歡樂跨年舞會」，邀請民眾「與輪共舞」，一起用歡喜、感恩的心迎接新的一年。

(中時)