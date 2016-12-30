「省道一哥」被逮 5年內犯下百起搶案
善化警分局今天下午逮捕有「省道一哥」稱號的張姓男子，多年來他橫行南部5縣市，犯下至少百起搶案，本月9日發生在台南市區的科技公司董娘遭搶50萬一案，懷疑也是張男所為，警方在他身上起出2把改造手槍、17發子彈，還有疑似從屏東搶來的20萬現金，但他矢口否認犯案，全案正擴大偵辦中。
據了解，張男作案手法特別，從屏東沿著省道一路北上，沿途尋找對象，伺機行搶，犯案超過百起，才被稱為「省道一哥」，今天他又出沒犯案，上午疑似在屏東行搶，警方通報攔截圍捕，動員在轄區內查緝，張男下午在善化市街停等紅燈時，被眼尖的派出所員警發現，一腳將張男踹下車，趁來不及反應時將張男壓制在地，也起出武器及贓款。
張嫌落網後，隨即被帶回善化警分局偵查隊進行偵訊，他對犯行一概不承認，對持有的槍枝及金錢來源都含糊帶過，目前全案仍在偵訊中。
(中時)
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