2017年起，中市府推多項便民新措施

新年新市政，台中市府推多項便民新措施。（盧金足攝）

2017年即將來到，市府推出多項簡政便民措施，包括均衡畫分小型復康巴士服務區域、「中年加農‧賢拜陪同」計畫、免費地理圖資、役男出境線上申請、放寬原住民長者健康檢查補助、學童齲齒門診掛號補助、低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢補助，讓民眾感受市府的新年新氣象。

在社會福利方面，社會局重新劃分小型復康巴士服務區域，明年起設置5個預約中心受理預約，希望均衡城鄉資源、提供更完善服務，在服務區域轉換期間，原先已經預約完成的乘客接送服務不受影響，無須重新預約，社會局將統一進行預約資料移轉；至明年1月8日花毯節期間，小型復康巴士也會持續提供預約接送服務。

因應長照2.0政策納入49歲以下失能身心障礙者、整合服務單位提供更便民服務，106年身心障礙者居家服務、臨時短期照顧服務及照顧者津貼督導訪視重新劃分為17個區域，既有服務使用者提供居家照顧服務不受影響，無須重新申請，由各服務提供單位統一進行使用者資料移轉；明年1月3日起將由新的服務分區提供服務。

繼「青年加農‧賢拜傳承計畫」受到廣大迴響，為鼓勵中年朋友從農，讓中年轉業、退休而有意願從農者及回鄉承繼家業者有管道獲得營農知識及技能，市府自明年1月1日起進一步推動「中年加農‧賢拜陪同計畫」，輔導從農對象為台中市46至65歲的中年朋友，並擇優錄取30名中年夥伴，依興趣媒合農業賢拜，安排至賢拜農場實習。

有鑑於目前國內大部份機關的地理圖資仍需透過購買取得，市府現正辦理廢止現行「台中市政府提供地理資訊收費標準」，明年將率先全國政府機關，推動讓1/1000地形圖、都市計畫圖、區里界圖、道路圖、建物圖、門牌圖、重要地標圖、水系圖等地理圖資「免費開放」，進一步促進民間對圖資的各類加值使用。

自明年1月1日起，尚未履行義務役的役男申請短期出境作業，開放線上申請，並以核准通知單取代護照加蓋核准章戳方式辦理，以達全年365天，全天24小時服務。

現行地方稅網路申報系統以自然人憑證或工商憑證認證，檢核、辨識使用者身分，自明年2月1日起增加以健保卡辦理地方稅網路申報。此外，法制局自即日起推出「罰鍰電子付費平台」，民眾繳納罰鍰可直接上網連線至電子平台，選擇使用「信用卡或晶片金融卡」等2種繳款方式來進行繳費，省時、省力又方便。

在保護民眾健康部分，衛生局自明年1月1日起，放寬補助原住民長者健康檢查年齡限制，從65歲下修至55歲以上，提供每年一次免費健檢，包括胸部X光、心電圖、甲型胎兒蛋白、糞便潛血檢查等(糞便潛血檢查年齡55-75歲者為每兩年一次；年齡76歲以上者為每年一次) 。

另外，自明年1月1日起，市府將補助設籍台中市超過183日，依法領有身心障礙手冊（證明）的低收入戶或中低收入戶，因屆期換證重新鑑定所需且無法由全民健康保險給付的自費檢查費用。

為讓全市學童擁有一口健康牙齒，自明年3月至12月，國小學童齲齒門診掛號費補助服務對象，由國小1年級學童擴大至國小1至3年級學童，提供特約醫療院所治療齲齒補助50元掛號費。

自明年2月1日起，也擴大台中市低收及中低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢補助年齡，從30至33歲擴大至未滿34歲，於懷孕初期（第11至14週）或中期（第15至20週）時，擇一補助1次母血唐氏症篩檢，每案補助2200元。

在資源回收部分，明年1月1日起，全國供照明使用的直管型、環管型、安定器內藏式型及緊密型發光二極體之廢LED照明光源，納入應回收項目；同日起管制鈕扣型電池的汞含量及鎘含量，汞含量不得超過5 ppm、鎘含量不得超過20 ppm限值，請消費者選購有回收標誌及確認文件字號電池。

另外，配合水汙法修正，事業或汙水下水道系統自明年1月1日起，採網路傳輸方式，辦理水措計畫或許可證(文件)的申請、變更、展延及廢(汙)水定期檢測申報作業。

(中時)