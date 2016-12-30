謝長廷、蘇貞昌特別費案懸宕8年 特偵組移交北檢處理

特偵組明年元旦裁撤，但早年特偵組不起訴的前行政院長謝長廷、蘇貞昌涉特別費等5起貪汙案，因無法送上級檢察機關再議，至今懸宕未決，特偵組日前針對謝長廷、蘇貞昌特別費等5件不起訴案件，行文法務部函詢如何處理，由於法務部並無具體指示，因此特偵組已將謝長廷、蘇貞昌特別費案等5件不起訴案件，全數移交台北地檢署處理再議問題。

因此北檢最快明年將謝長廷、蘇貞昌特別費案等5件不起訴案件，重新分案後，依規定由檢察官職權送台灣高檢署再議，懸宕8年的謝長廷、蘇貞昌特別費案不起訴案，應該可以不起訴確定。

特偵組偵辦首長特別費案，2007年9月將謝長廷、蘇貞昌不起訴，但因謝、蘇涉及罪名是貪汙重罪，依法檢察官須依職權送再議，不起訴處分案始能確定。

依刑事訴訟法規定，聲請再議必須是向上級檢察署提出，由於特偵組隸屬最高檢，已無法向上級檢察機關聲請，致謝蘇特別費案8年來一直懸而未決，無法獲不起訴確定。

由於謝蘇特別費案不起訴，浮現出特偵組的再議問題，也成特偵組將裁撤的理由之一。

特偵組因應明年裁撤，整理手上案件後，發現仍有謝蘇特別費案等5件不起訴案件，因再議問題懸而未決，考量案件確定才能將卷證歸檔，因此日前函詢法務部要如何處理，但法務部並無具體指示。

所以特偵組決定將謝蘇特別費案等5件不起訴案件，一併發交台北地檢署處理，後續由北檢處理再議程序。據了解，北檢將依職權送高檢署再議，等高檢署依法駁回再議後，謝蘇特別費案等5案，才能不起訴確定。

(中時)