中市試辦分離式標線成效佳 改善路口肇事頻率

台中市政府交通局針對台中重要路口分析肇事型態及主因，並試辦「分離式標線」進行改善，讓轉向車輛提前分流，加上透過路口主動警示，使得肇事案件數下降，成效良好。此外，今年1到11月A1+A2類事故統計件數及死傷人數，與去年同期相比均下降，面對新一年度，交通局強調將持續打造優質的交通路網，讓民眾行得更安全。

交通局完成「台中市路口危險交通號誌改善」專案報告。台灣大道與朝富口T字型路口，每當車輛由朝富路左轉台灣大道時，會與行人穿越號誌同時亮起綠燈，導致行人必須快步閃讓左轉車的情形。經釐清，朝富路T字型路口交通設施符合設置規則，但車輛轉向行為與行人動線、機車待轉動線會產生交織，在安全及效益的權衡下，交通局將持續研擬改善策略。

對於朝富路口肇事型態及主因，交通局分析認為，主要是未保持行車安全距離的右轉車與直行車擦撞。今年已在國光與復興路口、文心與向上路口試辦「分離式標線」，讓轉向車輛提前分流，加上透過路口的主動警示，可提升用路安全及效率。經統計，肇事案件數均下降，成效顯著。

此外，交通局今年推出「台中交通網」APP，綜合台中相關交通資訊，包括地區即時路況影像與道路壅塞狀況、公車班次與時刻表查詢、iBike租賃站/停車場/計程車相關資訊、高鐵與台鐵時刻表查詢、測速/闖紅燈固定式違規取締舉發地點、警示路口安全訊息等，讓用路人安全更有保障。目前iOS及Android系統都已上架，歡迎民眾踴躍下載使用。

警察局表示，今年1到11月A1+A2類事故統計共4萬5117件、死傷5萬9,693人，與去年同期4萬7198件、死傷6萬3223人相比，減少2081件、3530人；警察局也針對易肇事路口加強肇事防制，並對營業大客車事故進行防制作為、檢視台中號誌夜間自動切換成閃光號誌辦理改善；其中營業大客車事故防制作為8月施行後，統計8-11月發生件數及死傷人數，與去年同期相比，已分別減少62件、21人。

交通局長王義川表示，易肇事路口的改善，透過與相關單位共同努力已有進展，未來持續透過跨局處的合作推動，希望讓市民就學、就業都更便利，享有優質交通生活機能。

另外，在市府積極推動下，台中捷運藍線計畫已獲交通部複審通過，大台中山手線經政務委員協商各部會，也已獲得支持的共識。市府繼續努力，打造台中綠色、人本、安全的交通路網。

(中時)