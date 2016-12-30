永平高中師生挑戰飢餓 迎接新年

永平高中師生30日舉辦飢餓12小時的方式，在關注飢餓議題的同時付出關懷與溫暖，為飢餓難民發聲。（校方提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月30日

永平高中師生今天舉辦飢餓12小時的方式，在關注飢餓議題的同時，付出關懷與溫暖，展現『飢力』與熱情，為飢餓難民發聲。

永平高中表示，「生命教育」為學校特色，迄今已連續第9年以感受飢餓的方式跨年，希望引起大家對「糧食議題」的重視，讓飢餓的現象在世界上消失。以這樣的方式來迎接新年，別具意義。

校方表示，今年共有1467位學生、162位教職員及267位家長參與。即使是面臨大考壓力的高三、國三同學也不缺席，今年共有371位準考生連續3年參加，大家從上午7時一直進行到晚間7時，氣氛溫馨並展現學生們對生命的熱情與關懷。

校方表示，12月為永平高中的感恩月，特別設計一系列以「感恩、傳愛」為主軸的生命教育特色活動，並以飢餓體驗營為當月活動高潮，推廣飢餓12小時的活動，鼓勵同學捐出餐費助人，希望藉此過程柔軟孩子的心，灑下愛的種籽。

校長劉淑芬表示，永平高中的『跨年齊飢』已經是學生校園記憶的一部分，藉這個體驗活動培養學生的公民意識，發揮愛人與助人的能力，更希望讓孩子關注世界各地貧窮、飢餓的議題，承擔世界公民的責任。1051230

(中央社)