俄總理譏歐巴馬 日子不多還反俄

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俄羅斯總理麥維德夫今天表示，美國歐巴馬政府正在任內「日子不多的時候反俄」。昨天美國針對俄國涉嫌侵入民主黨機構的電腦網路以圖影響美國總統大選，對俄實施制裁。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在他的官方臉書網頁留言道：「令人遺憾，在上任初期恢復對俄關係的歐巴馬政府，卻在任內日子不多的情況下反俄，安息吧！」

面對美方制裁，克里姆林宮昨晚表示，正考慮採取報復措施。

麥維德夫2008─2012年擔任總統期間，曾專注於改善對美關係，當時這種努力稱為「重新啟動」政策。他今天對美方實施新一輪制裁，表示失望。1051230

(中央社)