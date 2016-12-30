營造公事客語無障礙環境 中市推客語播音服務
台中市政府配合行政院客家委員會推動公事客語無障礙環境計畫，於台灣大道市政大樓、陽明大樓及土牛客家文化館提供「客語臨櫃服務」，深獲好評，更榮獲中央評鑑優等佳績。市府再針對第一線為民服務單位及學校建置「電梯電話客語播音系統」，希望逐步打造客語無障礙空間。
台中市客家人口約43餘萬人，為廣泛推動公事客語無障礙環境，市府客家事務委員會今年度除於台灣大道市政大樓、陽明大樓及土牛客家文化館提供「客語臨櫃服務」，下半年起再針對東勢、石岡、和平、新社及豐原等5區，共計24處一線為民服務單位及學校等建置「電梯電話客語播音系統」，其中東勢區參與此項服務計畫的國中小學校、機關比例高達90%。
市府客委會主委劉宏基至東勢地政事務所、東勢區農會、明正國小及南陽國小等地視察客語無障礙環境推行成效，其中東勢地政事務所除電話及叫號機提供客語播音外，臨櫃人員均通過客語認證，並能以流利的客語與民互動，讓客家鄉親於公共場合也能感受到母語親切、貼心地服務，顯示重點區客語無障礙環境的推廣已具相當成效。
市府配合中央共同推動公事客語無障礙，落實客家基本法及多元文化相互尊重精神，提供更多元化的語音貼心服務，使客語也能隨著資訊系統更加普及，未來將持續與機關學校合作，於電梯、總機及電腦叫號等廣播系統增設客語語音，營造多元文化的客語無障礙空間。
(中時)
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