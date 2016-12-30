府：兩岸交往 關門不是解決問題方法

總統府今天表示，兩岸沒有前提的相互交流，才是讓雙方能真正相互了解的最好辦法，兩岸往來要開大門走大路，關門從來不是解決問題的方法。

媒體報導，近日北京影視圈流出一份中國大陸文化部寄發的「55人名單」，要求各單位不要碰名單內的藝人，除何韻詩、杜汶澤、黃耀明等支持香港普選的藝人外，台灣明星徐若瑄、大支、滅火器樂團、陳昇、亂彈阿翔、閃靈樂團、吳念真都在名單內。

總統府發言人黃重諺表示，這份名單並沒有確認消息來源或者獲得證實，實際狀況他不是那麼清楚；兩岸沒有前提的相互交流，才是讓雙方能真正相互了解最好辦法，兩岸往來兩岸開大門走大路，關門從來不是解決問題的方法。

此外，中國政協委員潘慶林隱匿黨政身分遭台灣拒絕入境，受訪時稱蔡英文總統「蔡妹妹」；黃重諺說，中國有個成語，沐猴而冠，指的差不多就是這樣，「文明的確是一條很漫長的路」。1051230

(中央社)