基隆推食魚教育 小學生海鮮甜筒DIY
為灌輸學子食魚文化觀念，基隆市府與漁會合作，今天在安樂國小舉辦成果發表會，並推出海鮮甜筒，讓孩童體驗基隆漁產的魅力。
海洋事務科長蔡馥嚀表示，舉辦成果發表目的是希望透過學生的營養午餐，推廣基隆在地海鮮，活動並安排讓學生實際接觸漁產品，除能了解食材各種特色外，也能藉此培養孩子從小成為最佳的城市推銷員。
蔡馥嚀說，三年級教室也布置成海洋情境，以認識海洋、保育為主題，並結合食魚教學課程，除教導孩子辨識在地漁產鎖管、黃金蟹及大明蝦等漁產的訣竅外，並透過生動活潑的影音教學及問答，從中讓孩童認識海洋生態、食用營養及漁業保育措施。
成果發表會也推出「海鮮甜筒」DIY活動，只見孩童們戴上口罩，全副武裝，隨心所欲將馬鈴薯沙拉、小卷、大尖蝦及墨魚香腸等各種海味元素放進甜筒內，孩童們吃得不亦樂乎，開心不已。蔡馥嚀表示，市府期盼以視覺、味覺及知識的傳播，讓孩童體驗基隆漁產的魅力。1051230
(中央社)
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