賀陳旦：機捷有機會過年前試營運

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交通部長賀陳旦今天表示，機場捷運有機會過年前試營運。

交通部今天完成機場捷運履勘，各界關心機捷營運通車時間。

賀陳旦說，因營運前須改善的8個事項，多數短時間可達成，樂觀期待春節前發出營運許可，機捷有機會過年前就試營運。1051230

(中央社)