美祭外交和經濟制裁 回應俄駭客攻擊

我要評比

美國總統歐巴馬今天下令，因俄羅斯透過駭客干預11月美國大選，因此對俄國祭出一系列外交和經濟制裁。

以下是美國政府從各單位大量文件中，大概列出的關鍵要點。

法新社報導，歐巴馬還表示，美國可能會採取「各式各樣」額外行動，「其中有些不會對外公開」。

●受制裁的實體

經濟制裁將衝擊俄國軍事情報局（GRU）和俄國聯邦安全局（FSB）這兩個主要情報單位，會凍結他們的資產和將他們阻擋在美國金融系統之外。

其他3家實體也將遭受類似制裁：

－位於聖彼得堡的特別科技中心（Special Technology Center），外傳它曾對軍事情報局的情報業務提供幫助。

－提供技術性研究的Zorsecurity。

－為軍事情報局提供職訓的數據處理系統設計師專業協會（Professional Association of Designers ofData Processing Systems）。

●受制裁的個人

－現任軍事情報局局長科羅博夫（Igor Valentinovich Korobov）

－軍事情報局副局長吉祖諾夫（Sergey Aleksandrovich Gizunov）

－第一副局長柯斯特克夫（Igor Olegovich Kostyukov）和阿列克謝耶夫（Vladimir Stepanovich Alexseyev）

美國財政部另外下令制裁兩名俄國人，因他們入侵美國銀行、企業、大學和其他組織：

－鮑加契夫（Evgeniy Mikhailovich Bogachev）遭控駭入電腦，竊取超過1億美元。

－貝蘭（Aleksey Alekseyevich Belan）非法入侵美國3家電子商務公司，發動惡意網路活動盜取個人身分識別資料，作為私人營利之用。

●驅逐出境

國務院宣布駐華府的俄國大使館和舊金山的俄國領事館35名官員為「不受歡迎人士」（persona non grata），他們必須在72小時內離開美國國土。

白宮表示：「他們的行為與其外交身分並不相符。」這是指他們事實上是「情報人員」的外交用語，歐巴馬也稱他們是情報人員。

●封鎖兩個建築院區

根據國務院，俄國外交人員也不能進入莫斯科在馬里蘭和紐約擁有的兩個建築院區。

歐巴馬表示，這兩個建築院區使用目的與情報工作有關。（譯者：中央社陳昱婷）1051230

(中央社)