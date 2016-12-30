高市輪椅夢公園 騎手搖車逛橋頭

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輪椅朋友騎手搖自行車遊花海。（高市社會局提供）

輪椅族連續3天假期何處去呢？位於高雄市橋頭竹林公園內的全國首創輪椅夢公園是不錯的選擇，更是身障者運動休閒好「趣」處，可以免費租借手搖式自行車遊花海、逛橋頭，輕旅行享受騎乘腳踏車樂趣。

輪椅夢公園另有籃球、網球等球類運動，也不定期舉辦輪椅網球培訓課程，及手搖式自行車高雄市輕旅行等活動，廣受身心障礙者及其家屬喜愛。

目前平均1個月就有1場大型活動，2017年2月11日、12日將舉辦阿公店環湖風情活動，帶領輪椅族朋友親近阿公店的美麗風光，有意參加者可逕洽輪網協會郭先生，電話:0983-682007。

高市社會局、工務局養工處及高雄市身心障礙輪椅網球推廣協會，為讓身障者有更多的休閒運動場所，公私部門協力合作，於2015年7月在橋頭區竹林公園成立全國首座輪椅夢公園，提供行動不便的輪椅族1個專屬的運動休閒場所，並委託輪網協會代為經營網球場。

輪椅協會募集12輛手搖式自行車、20輛運動型輪椅、6輛電動輪椅、15台一般輪椅及運動器具等，提供身心障礙者免費租借使用，1年約有8510人次使用，每到假日中南部熱愛運動的輪椅族朋友，都會攜家帶眷來此運動休閒。

輪網協會今年也舉辦2場次手搖自行車輕旅行，帶領輪椅族朋友暢遊橋頭、旗津，讓行動不便者也能騎著車，乘著風暢遊高雄。

環保局下個月初也將於輪椅夢公園及橋頭火車站，增設公共腳踏車租借站，讓身障者與親友可一同騎車暢遊橋頭。

(中時)