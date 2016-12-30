履勘問題小 機捷可望春節前試營運
桃園機場捷運今日完成履勘，履勘委員共提出41項改善事項，其中8項須在營運前改善完畢，交通部長賀陳旦認為，8項改善看起來都不是大問題，對高鐵局的專業有信心，應能在短期完成，在春節前通車的可能性已大幅提高。
履勘委員共分為機電、營運及土建小組，提出8項事項必須在營運前改善，包括各車站標示、部分車站系統票價表未貼票價或未加註英文、車站設備無防護膠條、設備有銳利處、月臺層玻璃帷幕等。賀陳旦表示，從字面上看來都是不難解決的問題。
賀陳旦說，8項缺失改善事項完成後，交通部會把營運許可公文發出去，接著請桃園市捷運公司籌辦通車，若公文發得早，也許可以在過年期間試營運，發得晚則在過年後試營運。
(中時)
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