足球一哥陳柏良 返母校中正高工開講
效力於大陸職業足壇杭州綠城隊的台灣「足球一哥」陳柏良，回台舉辦校園座談會「2016 Be Heroes陳柏良足球教室」，30日回到母校中正高工開講，面對200名大小球迷，他分享旅外心得，也鼓勵所有人保持足球熱忱。
「2016 Be Heroes陳柏良足球教室」前2站分別在淡水新巿國小、台南北門高中舉行，今天第3站回到栽培他3年的中正高工，受到200名師生，以及國訓中心役男足球隊的熱烈歡迎，他也大方分享許多從小到大的踢球照片。
陳柏良感謝啟蒙教練李春融，感性地說「沒有他就沒有今日的我」，他並指出，李教練非常要求基本動作，雖然訓練很辛苦，甚至整支球隊曾經一度罷練，但現在回想起來，若不是李教練，也沒辦法讓他有能力可以旅外。
陳柏良本季效力杭州綠城，不過今年球隊戰績不佳，季末保級失敗遭到降級，明年新球季得從中甲出發。今年10月才新婚的他預計明年1月3日返回杭州集訓，他表示中甲與中超的強度差很多，明年希望能替效力的球隊突圍。
(中時)
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