「Dream Maker計畫」 布農部落學童圓夢
寒冬歲末，日月潭雲品溫泉酒店邀請旅客化身成「聖誕老人」協助實踐部落孩子的禮物心願，「Dream Maker圓夢計畫」從11月感恩節開跑，目的是為布農族部落小學「地利國小」的小朋友圓夢。
全校68名學生各自書寫心願、或是自己夢寐以求物品設備，掛飯店門廳的耶誕樹上供旅客認養；另募集教學上所需使用的平板電腦基金6萬5000元；所有心願已於12月中旬募集達成。
今天12月30日由雲品溫泉酒店總經理陳惠慈代表著所有旅客親自到地利小學送上禮物，而針對18名幼兒園學童，雲品同時準備了一份具觀察又可食用、十足育教娛樂的「菇菇包」當做一份年前賀禮。
「透過圓夢計劃，也期待被圓夢的孩子未來也可以當別人的圓夢者」地利國小校長鄭佳昇在圓夢活動中表示，為感謝所有愛心參與者，上午安排全校孩子回饋社區，一同為社區做年前的打掃活動，透過社區清潔活動，鼓勵孩子「有付出才有收穫」的正確觀念。
同時校園內也舉辦了「好事集點卡」，讓學生透過積極正向的生活態度，每天都在跟自已挑戰裡進步。
(中時)
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