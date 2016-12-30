遭索馬利亞海盜囚近5年 沈瑞章以自身經歷鼓勵學子

基隆 ▲曾遭索馬利亞海盜囚禁4年7個月的輪機長沈瑞章（圖中），昨天到北市建成國中演講，鼓勵學子要養成勇於面對困境的習慣，未來才能在人生的道路上獲得真正的「自由」。（曾百村攝）

基隆 ▲曾遭索馬利亞海盜囚禁4年7個月的輪機長沈瑞章（圖左），昨天到北市建成國中演講，鼓勵學子要養成勇於面對困境的習慣，未來才能在人生的道路上獲得真正的「自由」。（曾百村攝）

遭索馬利亞海盜囚禁近5年的輪機長沈瑞章，返台後休養兩個月後，昨天首度現身到國中演講。他受訪表示，他回憶當年，船東的船身被海盜的2艘快艇不斷掃射，甚至還被拿火箭筒瞄準，海盜登船後對他施以老拳，但他之後遭長久囚禁失去自由的歲月，更讓他痛不欲生。

撼動H.D.A特技團昨天到台北市建成國中宣導反毒、反霸凌暨生命教育，而台下數百名學生們得知當天有「另類的來賓」，對他的經歷也感到相當好奇。而這位來賓就是遭索馬利亞囚禁4年7個月的沈瑞章，這也是他返台休養後，首度到校園分享自己的人生體驗。

經過約2個月的休養，沈瑞章氣色明顯變好好多，體重從剛開始返台的58公斤，短期內飆升胖了近10公斤，他坦言自己面對人群有些緊張，不過說到自己的故事，他則勉勵學生們面對困境、逆境時，一定要堅持下去，絕對不能放棄，最後才能倘到最美的果實。

沈瑞章受訪提到，自己永遠都忘不了2012年3月26日的那一夜，索馬利亞當地時間已經是深夜1點時，海盜分成2艘快艇約12人，手持AK-47突擊步槍從左後舷逼近，突然間槍聲四起，劃破海上寧靜夜空。「砰！砰！砰！海盜一直不停的朝我們船身掃射，甚至還拿火箭筒瞄準我們，當下我真的以為要死在海上了」。

他回憶當時，20多名船員見狀紛紛逃竄到船艙，等到甲板淨空後，其中1艘快艇上的海盜順勢登船，另1艘則在海面持續掃射掩護，當時船長為了反抗，不幸遭海盜射中頸部一槍斃命，並把遺體冰在冷凍艙，之後自己遭海盜囚禁，這一關，居然長達快5年。此話一出，學子們都聽得目瞪口呆。

沈瑞章表示，對於自己被海盜挾持近5年的過程，目前還未有出書的打算，這場邀約只是受校方邀請前往，希望以自身為例，鼓勵學子遇到困難不要退卻、逃避，才能在自己人生道路上獲得真正的自由。

(中時)