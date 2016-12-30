跨年夜高巿警動員強化維安措施

針對31日的跨年活動，高雄警方強化維安措施。（高巿警提供）

鑑於日前德國柏林聖誕市集活動遭受卡車恐怖攻擊，高巿府警察局針對31日的跨年活動強化維安措施，除商請主辦單位在會場規劃安全走廊，也在各重要路口實施檢查、管制、防堵等積極勤務，以有效防止人為攻擊事件。

跨年夜高雄分別在夢時代及義大世界有跨年派對及煙火秀，估計湧入50萬名群眾，高巿警因此規劃上千名警民力維護會場安全與交通疏導，除保三總隊防爆犬到場安檢、防爆小組進駐晚會現場，保五總隊也支援大批警力。

為全面提升跨年活動維安措施，高巿警同時在各主要路口架設監錄設備，以有效掌握會場活動及交通動態，針對防制危險駕車專案勤務，警方另編組全面防止、查緝危險駕車及各項違法、違規行為，以保障民眾安全。

高巿警局長陳家欽強調，打擊不法沒有假期，各分局均已編組快速打擊部隊，遏阻街頭暴力、處理治安事故，展現警方取締危險駕車及鐵腕掃蕩街頭滋事決心，除維護公權力，也要讓跨年夜的活動能歡樂、平安、交通順暢。

(中時)