郭泓志陽建福列觀察 富邦評估張泰山
富邦悍將職棒隊今天公布隊徽、辦公室，總經理蔡承儒談到戰力補強，投手郭泓志、陽建福都在觀察名單，至於張泰山還要評估。
富邦接手義大犀牛後，陸續完成秋訓、第一階段談薪，有2/3球員已經談好下一季的薪水，剩下1/3的主力球員還要再談。
媒體點名「神全」林益全是否挑戰百萬月薪？蔡承儒表示，球團與林益全有交換意見，但可能還要再幾次的琢磨，高薪的主力球員要談的部分比較多，需要多一點的時間。
蔡承儒說，球團與林益全的目標一致，都是希望在球隊未來有比較好的發展，因此「不排除簽下複數年合約」。
現有球員談薪之外，包括郭泓志、陽建福、張泰山等目前沒有歸屬球隊的球員，富邦也有興趣。
蔡承儒說，目前球隊是57人，所以還有3個名額的補強空間，持續跟總教練葉君璋溝通，以投手優先，「郭泓志、陽建福都在觀察名單上」。
至於老將張泰山，蔡承儒說「之前有討論過，現在還要再評估，我們先著重自己的球員先談薪，談完之後依照戰力需求、預算空間，才會考慮找外面的人」。
為義大犀牛打下冠軍的洋將羅力、力猛、藍斯佛等3人，富邦悍將傾向全留，蔡承儒說，已經談好其中兩人的合約，另外一人還在談。1051230
(中央社)
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