被蛇咬死水葬40年 印度老婦突返家

被蛇咬認定已死亡而水葬的印度老婦，40年後返家與兩女兒團聚，這不是靈異故事，而是最近在印度發生的真實故事。

北方省（Uttar Pradesh）坎普爾（Kanpur）賓努村（Bidhnoo）一名82歲老婦維拉薩，23日返回老家與兩個女兒團聚，離奇的是這名老婦40年前已被認定死亡。

「印度時報網站」（INDIATIMES.com）報導，維拉薩1976年去田裡工作時不慎遭眼鏡蛇咬傷，失去意識後被帶往村落附近給一名醫師治療，但仍沒有意識而被判定「死亡」。

家人傷心地為維拉薩舉行葬禮，並把維拉薩的遺體按照印度教傳統浸入印度神聖的恆河漂流離去。

但並未死亡的維拉薩，漂流到恆河下游的卡瑙傑（Kannauj）附近的一個村莊被人救起，但因為失去記憶，因而被村人安置在村中的廟宇生活。

直到最近，失憶的維拉薩突然恢復記憶，並告訴村落一名女孩，女孩通知她的叔叔，再由她叔叔輾轉通知曾參加過維拉薩葬禮的人，最後讓維拉薩得以返家。

維拉薩出現在家門口時，兩個女兒大為驚訝，但她們很快因為維拉薩身上的胎記認出是母親，3人團聚後敘述起過往，不勝唏噓。1051230

(中央社)