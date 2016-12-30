84歲蘇媽媽賣水餃傳愛 抗癌鬥士做公益助弱勢
人稱蘇媽媽的蘇蔡彩秋今年84歲，她曾罹癌經醫師判斷不到半年的生命，她卻成功抗癌再活了25年，還創辦「甘單水餃」，所有盈餘全捐助癌友傳播愛心，還捐助食物銀行及惠明盲校等單位每月平均近萬顆水餃。她說，幫助弱勢絕對不能間斷。
蘇媽媽個性平實積極、正向，常笑自己是「五不全」，59歲起先後罹患胃癌及卵巢癌，醫師判斷只剩3到6個月的生命，她不向生命低頭，憑藉積極治療及堅毅正向態度成功抗癌，還到醫院當義工。她年輕時曾在日本就讀家政科，習得好手藝常自製手工水餃及貢丸免費分享癌症病友，深受喜愛，竟在80歲開「甘單水餃」工廠，賣冷凍水餃及貢丸做公益傳愛，讓新生命發光發熱。
蘇媽媽自去年起開課期間每月捐助惠明盲校1萬1千顆到6千顆水餃不等；花蓮天主教堂約3千顆水餃，上個月起開始每月捐近5千顆水餃給中市的食物銀行。她30日參加台灣食物銀行聯合會成立大會，再捐出近5千顆水餃。
「捐助弱勢，絕不能中斷」蘇媽媽雖84歲高齡，身體硬朗、思路清晰。她說，2年前她摔斷腿，無法親自督軍，工廠業績下滑，她自掏腰包堅持持續捐款，在面臨吹熄燈號困境之際，巧識吳主正及林政彥兩名30歲不到在外商公司上班的年輕人，因受蘇媽媽的精神感動，毅然辭職接下經營工作。
蘇媽媽水餃講究好食材原料，不但嚴格控管配送溫度，連員工處理食材要全副武裝消毒。她說，雖製作比別人更費工、成本更高，但她堅持要做到自己也敢吃愛吃，要讓買水餃做愛心的民眾，能吃到充滿愛與感恩的水餃。
(中時)
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