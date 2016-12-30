亞洲機器人運動大賽，金門縣勇奪4金1銀

金門縣在「2016年亞洲機器人運動競技大賽」中，勇奪4金1銀等7個獎項。（金大提供）

由國立金門大學學務長顏郁芳與電子系李金譚教授實驗室領軍的金門縣學生代表隊，在2016年亞洲機器人運動競技大賽中，勇奪4金1銀等7個獎項，成績十分亮眼。

這項由教育部指導，中國工業職業教育學會主辦的競賽，分別於11月5日在正修科技大學、11月22日在華夏科技大學、12月3日在虎尾科技大學、12月10日在勤益科技大學與12月24日在明新科技大學舉辦5場賽事，總計有超過1800隊報名參賽，為國內最大型的機器人比賽，競爭非常激烈。

金門縣學生代表隊表現優異，大專組金門大學鄒弘毅、林冠良、吳靜文、許宗賢奪得自走車摸黑第1名；金門大學林冠良、鄒弘毅、許宗賢、鍾易瑾拿下機器人賽跑第1名；金門大學王嘉慶、周廷勳、莊鎔瑄、廖柏愷獲得自走車撞球第1名；金門大學鄒弘毅、林冠良、陳毅、廖柏愷則獲自走車撞球佳作。

另在國民中學組方面，普台高中(國中部)王振威、陳閎鍇與金城國中周苡曼共列自走車撞球第1名；金城國中周苡曼與普台高中(國中部)王振威、陳閎鍇共列自走車撞球佳作。國民小學組湖埔國小楊怡君、楊以甄、楊肅淯、陳宗佑也獲得自走車撞球第2名。

李金譚表示，這項競賽除了學以致用與驗證學習成效之外，也讓學生發揮團隊合作精神與解決問題能力。金大團隊藉由競賽機會，提升機器人硬體製作技能並整合電機、電子、資訊與控制等相關技術，培養創意和思考能力，並在相互交流與觀摩中，增進彼此的學習視野。

(中時)