王菲演唱會今晚登場 180萬人預約直播看秀

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王菲祈福拜神，演唱會吸超過180萬人預約直播。(kcpcl提供、翻攝騰訊網)

王菲女兒竇靖童。(kcpcl提供)

粉絲場外守候。(kcpcl提供)

王菲睽違6年舉行「幻樂一場演唱會」，將在今晚8點正式登場。由於當地天氣寒冷，王菲早前就穿著厚重外衣，現身為今晚個唱拜神祈福，女兒竇靖童除了將親自為媽媽合音，剛剛還與演唱會專用VR眼鏡合照。

除了購票親自欣賞天后天籟，王菲演唱會也會由騰訊全球免費直播，目前已吸引超過180萬粉絲預約收看，驚人數字讓網友不禁讚嘆：「原諒我竟不知王菲是站在神壇之上。」

(中時電子報)