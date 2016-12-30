40家食物銀行成立聯合會　分享食物分享愛

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台灣食物銀行聯合會舉辦成立大會，整合全台各地約40家食物銀行，建構全國食物銀行資訊系統平台。（陳淑芬攝）

台灣食物銀行聯合會30日在中市舉辦成立大會，整合全台各地約40家食物銀行，建構全國食物銀行資訊系統，將發展社區型食物銀行及結合連鎖超市推動「續食計畫」。台中市長林佳龍與會指出，聯合會扮演整合分享功能，結合政府及民間力量創造愛心社會，盼能全台遍地開花。

結合「1919食物銀行」、「安得烈食物銀行」、「紅十字會台中市支會」及「高雄市慈善團體聯合總會」等全國近40家食物銀行的「台灣食物銀行聯合會」，今天在台中市東協廣場舉辦成立大會，由紅十字會台中支會會長劉昭惠擔任理事長，將共同募集物資、分享資源，建構全國食物銀行資訊系統作為捐助單位及食物銀行供需資源分享平台。

成立大會由大同國小幼兒園學童舞蹈熱鬧開場，並設有展示區，長期捐贈物資的家樂福文教基金會、數得企業、新技髮型美容及甘單水餃等廠商到場設攤說明推動食物現況。

「分享是最大的幸福！」林佳龍在會中分享台中經驗表示，台中市府推動「台中市食物銀行自治條例」成為全國第一個制定食物銀行條例的地方政府，目前有3家實體食物銀行、30處發放站、10家社區型食物銀行聯盟店及8個公有市場建立「愛心食材交流平台」。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫指出，未來將建置實務銀行APP，公布各地食物銀行的食物存量及需求狀況，透過北、中、南委員會有效率地協調捐贈食物，並與連鎖賣場合作推動「續食計畫」，將超市捐出的生鮮蔬果，因具時效性就近由當地的志工團體設立「社區型食物銀行」，直接發放給弱勢或經「續食廚房」烹煮後再發放，將捐贈食物做最環保、有效的整合運用。

(中時)