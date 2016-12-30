郭台銘投資2800億 廣州建面板廠

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鴻海集團總裁郭台銘（圖）投資的(土界)顯示器株式會社（SDP）30日與中國大陸廣東省廣州市政府簽署協定，在廣州增城投資人民幣610億（新台幣2800億元），興建10.5代顯示器全生態產業園區。中央社記者張謙廣州攝 105年12月30日

鴻海集團總裁郭台銘（左3）與廣州市委書記任學鋒（左4）出席(土界)顯示器株式會社（SDP）30日與中國大陸廣東省廣州市政府簽署協定的簽約儀式現場。中央社記者張謙廣州攝 105年12月30日

鴻海集團總裁郭台銘投資的(土界)顯示器株式會社（SDP）今天與中國大陸廣東省廣州市政府簽署協定，在廣州增城投資人民幣610億（新台幣2800億元），興建10.5代顯示器全生態產業園區。

郭台銘是SDP最大個人股東。SDP集團發布新聞稿表示，這份「第10.5代顯示器全生態產業園區建設專案合作框架協定」簽署後，將打造顯示器、智慧TV、電子白板生產工廠，並從事高端顯示技術產品研發。10.5代產線預定2019年量產，年產值高達人民幣920億。

新聞稿說，這次簽約的10.5代產線，結合SDP 8K大尺寸面板、鴻海／富士康集團四十餘年的製造經驗、夏普百年品牌工藝，三方共同開發設計的產品，將能完美契合超高清細影像市場需求。

新聞稿引述郭台銘表示，他將繼續加大對實體經濟的投資，鴻海／富士康未來將以珠三角為根據地，轉型發展智慧生態系統。1051230

(中央社)