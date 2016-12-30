元旦假期 中市交通要道實施疏導

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元旦3天連假從明天開始，台中市警察局今天表示，預估假期前1天及最後1天將出現車潮，今天起將於國道各交流道、車站及觀光景點、商圈等周邊道路規劃疏導措施。

元旦連假即將到來，台中市政府警察局表示，依據連假交通特性，假期前一天（30日）將湧現南下車潮，假期最後一天（1月2日）則將出現北上車潮，跨年晚會（31日）預估將有大量人、車潮湧入活動現場。

為維持交通順暢，警察局表示，將針對國道各交流道、車站、觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施，從30日起至1月2日止，籲請大家配合遵行。至於各重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導；此外，也呼籲用路人不酒駕、不於道路紅線違停或併排停車。

警察局提醒民眾，國道1號大雅交流道、台中交流道，將視車流狀況機動實施「匝道分流」措施，提醒用路人經過上述路段，依照指揮減速慢行。警察局也將與警察廣播電台連線，提供即時路況供用路人行車參考。

在國道方面，警察局說，31日至1月2日，前一日晚上11時至當日6時國道全線雙向暫停收費。除現有開放路肩措施照常實施外，31日至1月2日，每日7時至晚上7時再開放國道3號北上霧峰交流道至中投交流道、國道1號北上大雅交流道至豐原交流道路肩供小型車行駛。31日至1月2日視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。

在市區易壅塞路段，如國道交流匝道出口銜接道路、熱門觀光景點及百貨商圈等周邊道路，警察局說，也會採取疏導及管制措施。1051230

(中央社)