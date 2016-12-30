高市文化行政法人元旦掛牌 兩館先上路
高市專業文化機構行政法人明年元旦掛牌，首波改制的高雄電影館及歷史博物館都期待改制後能走出公部門框架，突破經費與人員進用困境，引進企業管理精神，整合行銷在地文化。
這個全台第1個由地方政府成立的行政法人經文化部審查同意設立後，高雄市議會今年6月14日三讀通過該法人設置自治條例。高雄市歷史博物館及高雄電影館元旦起列首波改制，高雄市立美術館則依市議會附帶決議，列入第2階段改制館所。
法人董事會日前並通過改制後館長任命案，通過由楊仙妃及劉秀英分別擔任歷史博物館及電影館改制後的首任館長。
劉秀英表示，電影館歷經多次轉型，在邁向15週年之際變為行政法人，是國內第1個公法人的電影推廣機構，期許建立電影文化推廣專責機構的典範，未來除了強化多元映演、推廣及短片扶植平台的功能外，也將投入電影投資，並強化贊助勸募。
楊仙妃說，法人改制後，為強化博物館觀眾服務專業，將原推廣組分設為公共服務與文化事業兩部門，未來希望整合公私部門的資源，執行跨業合作的展示教育活動，提供市民全新的博物館體驗，讓高史博更專業且多元。
高市副市長史哲指出，高雄市專業文化機構的改制是回應民眾及業界對行政組織運作效率及功能提升的期盼，透過法人化精進並提升藝文館舍的專業度，規劃將原有的高美館、歷博館及電影館改制為一法人多館所的行政法人。
他期待改制10年內，各館所能逐步增加自籌率，擴大營運規模，改善財政並提升施政效率，強化營運效能與服務品質，打造屬於南方城市特有的文化魅力。1051230
(中央社)
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