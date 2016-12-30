澎拆除擱淺耘海輪 明年再進行

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今年2月在澎湖北海域擱淺的「耘海」貨輪，歷經超過半年的拆卸作業，目前僅剩貨輪水下的底艙部份，由於東北季風吹起，拆卸工作暫停，留待明年春季時再進行。

航港局南部中心表示，重達8000多噸的「耘海」貨輪，所拆卸81%的船艙等廢鐵，目前暫置在澎湖通樑漁港碼頭區附近，僅剩不到20%部份，因澎湖今年東北季風吹起，海象不佳，風浪過大，海事單位無法作業，尚待明年回春，天氣穩定後再進行拆卸，全部完成後才會將貨輪所有廢鐵運往嘉義處理。

澎湖縣政府環保局表示，「耘海」貨輪目前僅剩下水下的底艙部份，海事單位都先行完成固定，以免被風浪吹走，也未有油污的情況。

今年2月25日因風浪意外擱淺在北海域的「耘海」貨輪，由於船體破損嚴重，印尼船東忍痛放棄，並委請澎湖朝國海事工程單位處理拆除，期間還碰上尼伯特、莫蘭蒂、梅姬等颱風、豪雨等接連攪局和東北季風吹起，導致整個拆卸的進度被迫暫停。1051230

(中央社)