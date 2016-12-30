俄擬驅逐美外交官 俄總理嘲諷歐巴馬

美國以俄國干預美國大選為由，祭出一連串報復，俄羅斯外交部長表示，已建議驅逐35名美國外交官。俄總理麥維德夫在臉書上寫道，「歐巴馬政府最後的掙扎，以反俄結束任期，RIP」。

美國總統歐巴馬表示，俄羅斯為了干預美國大選，發動網路攻擊和對美國外交官施壓。而美方不論私下或公開，已經多次對俄國政府提出警告。這次外交制裁即是對俄國試圖損害美國利益必要、適當的回應。

對此，美方制裁2個俄國情報單位、驅逐35名俄羅斯外交人員、並關閉俄羅斯位於馬里蘭和紐約兩棟建築物。

俄羅斯總理麥維德夫今日在臉書上寫道：「非常遺憾，歐巴馬政府上任時恢復美俄間的合作，卻以反俄作為最後掙扎，結束任期。RIP。」

針對美方政策，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美方的指控根本毫無根據。俄方從未收到美國提供，有關俄羅斯利用駭客影響美國大選的任何證據。歐巴馬的行為無疑是給美國新政府的美俄政策強加限制。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也強硬表示，俄國會「禮尚往來」。根據塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外交部已向蒲亭提出「將美國35名駐俄外交人員列為不受歡迎人物並驅逐出境的建議」。其中包括31名駐莫斯科大使館人員，以及4名駐聖彼得堡總領事館人員。

事實上，美俄兩國在半年前已經有過互相驅逐外交人員的紀錄。今年6月中，美國驅逐2名俄羅斯駐華盛頓外交官，以回應當月稍早俄國警察與美國駐俄外交人員發生肢體衝突的事件，俄國也宣布一名美國外交官及一名莫斯科大使館工作人員為「不受歡迎人物」，將兩人驅逐出境。1051230

(中央社)