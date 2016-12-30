SBL》周儀翔爆走了 達欣繼續穩當龍頭
上季年度MVP得主達欣後衛周儀翔30日火力全開，攻下全場最高22分，外加6籃板、4助攻，「印度姚明」布拉也有19分、17籃板，兩人幫助台北達欣78比66力退桃園璞園，目前12勝5敗，繼續穩居聯盟龍頭地位。
周儀翔全場投11中7、罰7中6，火力表現徹底回穩，唯一美中不足的是，他發生全場最多的7失誤，「我今天主要是出手都有把握住，儘管失誤過多，那都是出現空檔，只是傳到讓隊友都接不好的毛病，我必須趕緊改善。」
張智峰、林冠綸兩名老將分別替補打了24、25分鐘，也充分發揮他們的價值，張智峰7分、7籃板，林冠綸6分、2助攻與2籃板，周儀翔說：「說也奇怪，只要智峰哥在場上，我打來比較安心，或因他總是第1個爭搶籃板的人。」
達欣總教練邱大宗表示，會讓張智峰與林冠綸上場，主因是不滿年輕球員前役表現，「只要每次換上年輕的，對手總是不怕他們，我們也打不出自己風格，經驗明顯不足，這些問題今晚在智峰、冠綸上場後，得到真正有效解決。」
璞園以戴維斯20分、16籃板表現最佳，吳家駿與施晉堯各有11分，璞園總教練麥班達賽後一臉無奈表示，「又輸！真的沒什麼好講，就是他們打得比我們好，每次碰上達欣，輸球劇本幾乎一樣。」璞園本季遭遇達欣3戰全敗。
(中時電子報)
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