緬甸新下水軍艦 滿載中共武器系統
根據《詹氏防衛周刊》的報導，緬甸海軍於12月24日下水的新軍艦塔賓什威帝號護衛艦上，裝備了不少的中共武器系統。
除了最重要的奧托梅萊拉76 mm艦砲（OTO Melara 76 mm gun）外，塔賓什威帝號裝有兩座大陸造的NG-18近距離方陣快砲，還有五管的反潛火箭發射器。而在反潛火箭發射器的後方，則疑似還有兩座用於發射中共製C-802反艦飛彈的系統。塔賓什威帝號護衛艦的下水儀式，被選在緬甸海軍成軍69周年的12月24日舉行。
目前，緬甸仍試圖在彼此競爭激烈的中國與印度之間維持平衡。其政策是向印度購買聲納系統，也向大陸採購飛彈與方陣快砲。不過在大方向上，緬甸則秉持「國艦國造」的立場，自行打造軍艦。緬甸軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）強調，包括塔賓什威帝號護衛艦的艦身都是由該國自行建造。這樣做的目的不僅是推動自力更生，同時也能減去大量不必要的開銷。
(中時電子報)
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