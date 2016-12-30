演唱會初體驗 陳偉殷獻給五月天

陳偉殷把演唱會初體驗獻給了五月天，還開心po出他在台北小巨蛋的照片。（取自陳偉殷臉書粉絲團）

旅美左投陳偉殷的演唱會初體驗，在30日這天獻給了「天團」五月天，他還在臉書粉絲團開心po照。

當然，殷仔選擇五月天演唱會並不令人意外，畢竟今年他在馬林魚的先發出場音樂，就是五月天的「將軍令」。殷仔日前也在臉書徵詢粉絲的意見，2013年他用周杰倫的「夢想起飛」當作出場曲，2016年則是將軍令，2017年用哪首歌好呢？

(中時電子報)