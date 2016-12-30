納粹爭議 台灣北社：謝志偉所言事實

駐德代表謝志偉日前發表，若教導台灣「國家暴力」歷史，年輕學子自然會批判納粹德國，台灣北社副社長李川信今天表示，謝志偉所言都是事實，「我們肯定並支持」。

新竹光復高中學生近日在校慶上扮演「納粹事件」引發極大爭議，謝志偉在臉書上表示，這事會發生一個關鍵原因正是因為：納粹陰魂就還在台灣！把國旗當圖騰，放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型「納粹」特徵之一！在台演出超過半世紀，仍未下片。我們的教育若有真正深入地將台灣「國家暴力」的歷史放進去，年輕學子自然會對納粹德國採取批判的態度。

台灣北社等本土社團今天下午召開記者會，籲積極推動台灣駐外機構正名，接受媒體提問時回應謝志偉談話遭到部份人士批評的看法。

李川信表示，「肯定謝志偉所做的努力，他講的是事實 」，全世界有哪一個政黨把黨徽變國徽？蔣介石在世界上評價不高，當全世界在譴責納粹時，在台北市中心竟還有一個蔣介石紀念堂，這非常不適當，還動用很多警察去保護蔣介石的銅像，根本就是浪費社會成本。

他強調，謝志偉講的很正確，只是藍營認為侮辱了他們尊敬的人，但這不符民主時代潮流，「我們支持謝大使」。

台灣南社副社長張順發也表示，光復高中扮納粹事件，總統蔡英文昨天也說學生沒錯是大人的錯，問題在於我們沒有教導學生過去那些極權政治破壞人民權利的歷史，當我們要指責學生時，應該要先問有沒有教他們正確的歷史。1051230

(中央社)