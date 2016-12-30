接北約秘書長 傳英國打算提名卡麥隆
因為英國脫歐公投而下台的前英國首相卡麥隆可能有新工作了？英國媒體引述消息人士的話指出，英國首相梅伊考慮提名卡麥隆出任北大西洋公約組織秘書長。
6月英國脫歐公投結果出乎外界預期後，卡麥隆（David Cameron）不只辭去首相，連國會議員職務也一併辭去，目前並未擔任公職。
英國媒體每日郵報（Daily Mail）引述內閣資深官員的話指出，梅伊（Theresa May）考慮提名卡麥隆出任北約（NATO）秘書長，接替即將在2018或2019年任期到任的現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。
卡麥隆的盟友透露，卡麥隆可能會對這個職務感興趣，畢竟這是高階領導階層的對話平台，繼任者必須是各方都能接受的，這也意味著繼任者必須能出席各種會議，討論正確議題。
英國公投決定脫歐後，內閣多次表示不會離開北約，也會繼續提供協助，確保歐洲安全。英國國防大臣法隆（Michael Fallon）就曾表示，未來英國將在北約扮演更重要的角色。
不過，英國首相辦公室並未回應卡麥隆提名為北約秘書長的消息，僅表示目前仍在思考適當人選。
有趣的是，目前和歐洲關係緊張的俄羅斯，官方資助的媒體「今日俄羅斯」（RT）相當支持卡麥隆出任北約秘書長，認為卡麥隆過去曾主張應該和俄羅斯合作解決國際紛爭，因此是十分合適的人選。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。