機捷試營運 團體及自由行各免費搭2週
桃園市長鄭文燦今天表示，過年前將公布機場捷運試營運方案，初步規劃團體及自由行各免費搭乘2週，通車後第2個月，還會有5折優惠。
交通部今天完成機場捷運履勘，鄭文燦也在記者會後與交通部長賀陳旦共同現身。
賀陳旦說，樂觀期待對春節前發出機場捷運營運許可。
鄭文燦也證實，過年前就會宣布試營運方案，初步規劃團體及自由行旅客各免費搭乘2週，團體須事先預約，自由行不用預約，希望透過營運，提高旅客對機場捷運的熟悉度。
除了試營運外，鄭文燦也預告，機捷通車第2個月，也就是正式營運第1個月，還會推出5折優惠。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。