機捷試營運 團體及自由行各免費搭2週

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桃園市長鄭文燦今天表示，過年前將公布機場捷運試營運方案，初步規劃團體及自由行各免費搭乘2週，通車後第2個月，還會有5折優惠。

交通部今天完成機場捷運履勘，鄭文燦也在記者會後與交通部長賀陳旦共同現身。

賀陳旦說，樂觀期待對春節前發出機場捷運營運許可。

鄭文燦也證實，過年前就會宣布試營運方案，初步規劃團體及自由行旅客各免費搭乘2週，團體須事先預約，自由行不用預約，希望透過營運，提高旅客對機場捷運的熟悉度。

除了試營運外，鄭文燦也預告，機捷通車第2個月，也就是正式營運第1個月，還會推出5折優惠。1051230

(中央社)