紐約首發陰陽人出生證明 全美可能跟進

紐約市發出首張已知的陰陽人出生證明，使全美認可「第三性」向前邁進一步。拿到這張出生證明的55歲陰陽人基南說，這令人震驚和感受到力量。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，基南（Sara Kelly Keenan）有男性基因、女性生殖器及混雜的內部生殖器官，她現在拿到上頭寫有「陰陽人」、而非男性或女性的出生證明。

基南告訴美國國家廣播公司（NBC）：「並非所有陰陽人會選擇在法律上被認定是陰陽人，父母也並非都會選擇讓陰陽人孩子的出生文件標示為陰陽人；但對於想這麼做的人，此選項必須存在。」

偏愛被叫「她」的基南1961年出生，起初被認為是男孩，但3週後拿到女孩出生證明。

她接著展開她口中充滿「謊言和欺騙」的人生。

醫生起初建議重塑如同男性器官的生殖器，以符合DNA，但遭基南的父親拒絕。她被當成女孩撫養長大，16歲開始接受女性荷爾蒙療程，直到4年前才得知醫生當初的手術建議。

基南知道自己是陰陽人後，開始尋求在出生文件上標記陰陽人身分，但這十分不容易。

數十年來，跨性別活躍人士的勝利，讓多數州人們的出生證明和其他官方文件上的性別要從男改至女或女改男變得容易。但陰陽人卻較為艱難，因為他們不屬於這2種普遍認定範疇。

這也是為什麼基南的新出生證明是一大勝利，也是一大驚喜。

她說：「我想知道他們是否會發出這樣的出生證明，本來不打算相信，直到看見才信。這令人震驚和感受到力量。」

這張出生證明有望使聯邦政府在護照及其他官方文件認可陰陽人上，向前邁進一步。（譯者：中央社蔡佳伶）1051230

(中央社)