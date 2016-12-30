台甲聯賽1月上路 開啟台灣足球新紀元
舉辦9屆的城市足球聯賽走入歷史，中華足協30日正式宣布，改制後的「台灣甲級企業聯賽」將於1月7日開踢，由8支勁旅展開4循環、加上季後賽共計116場激戰，冠軍隊將獲得新台幣70萬元獎金與2018年亞足聯盃的參賽資格。
「場次變多又有獎金，不管獎金高低總是激勵，當然是好的，」過去6年內5度稱霸城市聯賽的台電總教練陳貴人說：「第一個冠軍，大家才會記得，對於第一屆台甲聯賽，台電當然會全力以赴，力拚冠軍！」
末代城市聯賽為8隊規模，僅踢兩循環，各隊每季只有14場聯賽可踢。改制後的台甲聯賽場次「倍增」踢4循環，8支參賽球隊高市台電、北市大同、台灣體大、皇家蔚藍、銘傳大學、國家儲訓、航源輔大、台南市每季至少踢28場聯賽。
此外，台甲聯賽上下半季冠軍還會踢主客兩循環的季後賽，爭奪總冠軍，倘若上下半季冠軍為同一隊，則由全季戰績1、2名球隊踢1場季後賽，戰績最佳球隊擁有主場優勢。
台甲聯賽冠軍隊有70萬元獎金，亞軍20萬、季軍10萬，另外公平競爭獎、金靴獎與最佳教練獎都有10萬元獎金。
(中時電子報)
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