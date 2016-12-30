藍團拍影片揶揄預算 中市府提醒注意版權

台中市106年度地方總預算案暨附屬單位預算，日前經市議會審查完竣，針對市議會中國國民黨黨團製作影片揶揄台中市的預算編列，市府新聞局長卓冠廷表示，影片雖搏君一笑，但內容有很多錯誤，有關明年度國民黨團刪減的39億元，多為重要的民生預算，此外，這支影片的部分內容疑似擷取自電影片段，恐涉及侵權疑慮。國民黨書記長楊正中說，花了四天時間製作該支影片，完全照預算書拍的，有憑有據。

市府表示，新市府上任後，在每分預算都花在刀口上的原則下，持續開闢財源並撙節支出，104年度舉債增加金額較前一年度大幅減少135億元，截至目前為止，台中人均負債六都第二低；《遠見雜誌》公布的縣市競爭力調查，「地方財政」評比台中也獲六都第三，顯示財務狀況穩健。

新聞局長卓冠廷表示，國民黨團製做的影片雖創意十足，但內容有很多錯誤，有關明年度國民黨團刪減的39億元，其實許多均為重要的民生預算，像是台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理、參與式預算、李科永圖書館室內裝修及景觀工程經費、重劃區道路委外清潔維護執行費用等，恐影響民眾權益。

此外這支影片的部分內容疑似擷取自電影片段，卓冠廷說，恐涉及侵權疑慮，呼籲應尊重原創者版權。

市府表示，目前台中市正處於大建設階段，各項重大建設都積極進行中，在目前穩健的財政狀況下，讓預算發揮最大效益，用在地方，也帶動地方繁榮，包括持續推動大台中山手線、社會住宅、運動場館建設等，市府不但帶動地方發展，也促使市庫更加健全。

對於人事費用增加的部分，主計處表示，主要是因為自106年1月1日起17所國立高中職改制市立，相關教職員全數納入市府員額；此外，台中市升格直轄市後，應有的組織編制人力由中央控管逐年到位，因此人事費的增加，是每年反映升格直轄市的編制狀況。

至於市府宣傳經費，新聞局表示，預算都是在合理的額度內編列，經過議會的審查後運用。以新聞局行銷宣傳預算為例，今年編列額度比去年少，所謂「宣傳費年年暴增」的說法，並非事實。

對影片指市府編列出國參訪預算，市府說，台中市是快速成長中的城市，出訪有助於學習先進國家經驗，對治理與拓展外交有相當大的助益。今年台中市政府出訪日本、韓國、新加坡、荷蘭、德國，不但簽署多項合作備忘錄，拓展外銷、促進產業對接，也汲取他國城市的創新觀念與設計，作為施政參考。治理城市不能坐井觀天，汲取國外經驗有助提升台中的競爭力。

市府強調，市長林佳龍的出訪成果有目共睹，並積極招商引資，擴大就業市場，除成功引進日本三井不動產集團在台中港打造中台灣最大規模的國際型購物中心(Outlet Park)，預估增加1500個就業機會外，並與荷蘭阿密爾市、新加坡佳新集團及嘉里大榮物流公司等簽訂合作備忘錄，未來將協助台中產業及優質農產品行銷歐洲及東協各國。

市府強調，林佳龍今年也促成中台灣觀光推動委員會與日本12個縣市的「昇龍道」簽訂觀光友好交流備忘錄，為未來締結姊妹市立下基礎，而日本三重縣也於今年9月回訪參加2016台中國際踩街文化節，進行文化交流。此外，市府也與新加坡及馬來西亞12家大型旅行社簽訂觀光友好交流合作備忘錄

，將有助於促進更多星馬旅客至中台灣旅遊。

至於李科永圖書館預算編列情形，文化局解釋，台中市南屯區約16萬多人口，市立圖書館僅有1間南屯分館，館藏數量及館內空間不足，文化局因應民眾需求，規劃建立李科永紀念圖書館；圖書館建築物主體工程費用約8500萬元，由民間基金會捐資，市府編列預算進行室內裝修及周邊景觀工程，105年度編800萬元、106年度2200萬元，106年度預算科目遺漏「室內裝修」名稱，市府已勘誤完成。

文化局進一步說明，考量室內裝修工程需求，並依台中市都市計畫細部計畫土地使用分區管制要點規定，需栽植花、草、樹木予以綠化，因此市府編列預算進行室內裝修及周邊景觀工程，在不破壞原本公園用地的規劃下，進行整體設計，希望營造公園用地及李科永圖書館成為優質的公共空間。

楊正中表示，這支影片花四天時間剪輯製作，內容全都依預算書，有憑有據，由市民來評斷。

(中時)