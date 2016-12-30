錢從天降路人忙撿拾 李李仁不為所動

電影在西門町中有場誇張的撒錢戲。（《西城童話》提供）

《西城童話》由郭書瑤、楊貴媚共同主演，電影片中有一段戲是在西門町六號出口旁的大樓天台上大灑鈔票，雖然這場戲大多用的是假鈔，但因為實在太過盛大，還引來許多路人在旁撿拾，形成非常特別且有趣的畫面。這場戲中，李李仁飾演流浪漢，他在片中常被旁人譏為瘋子，但他看到錢從天降這一幕時卻完全不為所動，對比旁人如瘋子般搶錢，格外諷刺。

在西門捷運廣場拍攝這一場戲時，許多演員都非常投入演出，郭書瑤甚至還拿出隨身攜帶的雨傘來接住這些錢，以求真實。拍攝灑錢這一段戲時，因為實在太盛大，難免引人側目，讓許多路人在旁圍觀後也來搶錢，但怕路人真的拿這些假錢去使用，所以劇組還特地在鈔票寫下「玩具」，讓路人發現是假鈔之後又悻悻然離去。在場就連郭書瑤、李李仁也覺得很好玩，無論是戲裡戲外，都陷入一種有點諷刺的超現實氛圍。

當場因為要拍攝一些特寫鏡頭，所以如果都是灑落假鈔太過明顯，所以力求真實的導演還設定在鏡頭前灑落的都是真鈔，遠景的才是假鈔，讓他笑稱：「這場戲非常昂貴。」而這場戲最後的每一張鈔票都有撿回來，沒有破壞環境。郭書瑤表示，她在拍完《西城童話》之後，她許多價值觀改變了，以往的她一直想要賺錢，因為她也曾經和戲中女主角小虎一樣窮途潦倒，銀行帳戶只有個位數，只好努力打拚，但是現在她覺得最重要的事情反而是陪伴家人。

《西城童話》敘述在台北眾人皆知的娛樂聖地「西門町」當中，什麼事情都有可能發生，單親倔強的少女小虎(郭書瑤 飾演)在西門町開了間小小造型館，專為人改變造型，她努力賺錢只為還清鉅額房貸以及供錢給揮霍成性的媽媽吳桂美(楊貴媚 飾演)。西門慶(李李仁 飾演)則是西門町傳奇的流浪漫，有關他的身世傳聞，從國家秘密特務到破產企業家都有，而一次追打暴露狂的誤會，讓兩人有了第一次接觸，他們將結為好友，在什麼事情都有可能發生的西門町，這裡有著紅包場、老戲院以及流行文化的巧妙衝擊，而他們將在西門町展開一段奇幻又浪漫的童話旅程。

(中時)