UBA第3件戰袍 吳盈潔當黑衫軍

「阿盜」吳盈潔新學期攻讀北市大運動教育研究所，為北市大添拚冠本錢。（大專體總提供）

上學期替佛光大學收下季軍，具有國手資歷的「阿盜」吳盈潔，新學期考進北市大學運動教育研究所，搖身「黑衫軍」，還在熟悉「女籃一姐」錢薇娟的北市大體系，30日迎戰衛冕軍文化，58比82北市大初嘗敗，不過吳盈潔有信心，「之後會有得拚。」

去年武漢亞錦賽披上中華女籃戰袍，吳盈潔102學年為台師大完成3連后，吳盈潔前兩學期改披佛光大學戰袍，新學期轉攻讀北市大運動教育所，再當研究所新鮮人，球衣再換一套。不過新球隊新系統，「阿盜」還在磨合，30日面對文化女籃，吳盈潔拿下8分、8籃板。

WSBL身為台元女籃主力的吳盈潔，練球分身乏術，僅能靠比賽與北市大隊友磨合，不過她認為預賽幾場打下來，與隊友也慢慢熟悉，「加上以前瓊斯盃也有給『錢姐』帶過，她給我很大的空間。此役主要是外線和罰球命中率太差，我們自己沒把握，又失誤過多。」

北市大31罰21中，團隊高達25次失誤，三分線更14投1中，無緣扳倒衛冕軍，但吳盈潔認為，即便下半場落後比數稍被拉開，球隊態度仍然積極，「之後修正錯誤，再遇到文化還是有得拚。」北市大史靜茹全隊最佳12分、5籃板，文化則有5人得分上雙，林育庭「雙十」15分、12籃板，鄭伊秀14分。

(中時電子報)